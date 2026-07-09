Akıllı telefon üreticisi Nothing, ilk modeli olan Phone (1) için resmi yazılım desteğini tamamen sonlandırdı. Bu karar, cihazın bundan sonra yeni Android sürümleri ile ek yazılım özellikleri almayacağı ve düzenli güncelleme programından çıkarıldığı anlamına geliyor.

GÜNCELLEME TAAHHÜTLERİ EKSİKSİZ TAMAMLANDI

2022 yılında piyasaya sürülen ve şeffaf arka kapak tasarımıyla pazar payı elde eden cihaz, dört yıl boyunca düzenli olarak güncellendi. Şirket, lansman döneminde taahhüt ettiği üç büyük Android sürüm yükseltmesini ve dört yıllık güvenlik paketi desteğini eksiksiz yerine getirdiğini bildirdi.

Temmuz 2026 güncelleme paketiyle birlikte son resmi yazılımına kavuşan model, artık markanın aktif mühendislik ve geliştirme programlarında yer almayacak. Üretici, bu kararla birlikte ilk nesil cihazının yazılım ömrünü planlandığı şekilde tamamlamış oldu.

MEVCUT CİHAZLAR KULLANILMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Resmi destek sürecinin sonlandırılması, cihazın donanımsal olarak devre dışı kalacağı anlamına gelmiyor. Nothing Phone (1) sahipleri, telefonlarını mevcut yazılım sürümüyle günlük operasyonlarında ve rutin işlevlerinde kullanmayı sürdürebilecek.

Şirket, destek süresinin dolmasıyla birlikte boşa çıkan mühendislik ve yazılım geliştirme kaynaklarının tamamını yeni nesil akıllı telefon modellerine aktaracağını duyurdu. Geliştirici ekipler bundan sonraki süreçte tamamen yeni projelerin optimizasyonuna odaklanacak.