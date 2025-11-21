Sıcak bir duş birçok kişi için günün en rahatlatıcı anı ama dermatoloji ve cilt sağlığı uzmanları, fazla sıcak suyla duş almanın düşündüğümüzden daha fazla risk taşıdığına dikkat çekti. Dermatolog Dr. Laura Mendel, sıcak duş konusunda önemli uyarılarda bulundu.

SICAK SU CİLDİN KORUYUCU BARİYERİNE ZARAR VERİYOR

Dr. Mendel’e göre yüksek sıcaklıktaki su, cildin doğal yağ katmanını hızla çözüp deriyi savunmasız hale getiriyor. Mendel, “Uzun süre sıcak suyla duş almak cildin koruyucu bariyerini bozarak hem kuruluğa hem de tahrişe yol açar. Birçok egzama vakasında temel tetikleyici aşırı sıcak duşlardır” şeklinde ifadelere yer verdi.

Mendel ayrıca, bu durumun özellikle kış aylarında daha sık görüldüğünü çünkü soğuk hava ve düşük nemin cildi zaten daha hassas hale getirdiğini söyledi.

SAÇ DERİSİ İÇİN DE RİSK

Sıcak duşun sadece cildi değil, saç derisini de olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar uyardı. Sıcak su saç köklerindeki yağ tabakasını yok ediyor, kepeği artırıyor, saç tellerini zayıflatıyor, dökülme hızını yükseltebiliyor. Dr. Mendel’e göre ideal su sıcaklığı 37–39 derece arasında olmalı.

KAN DOLAŞIMI VE TANSİYON ÜZERİNDE DE ETKİLERİ VAR

İç hastalıkları uzmanı Prof. Daniel Wright, sıcak duşun kalp-damar sistemini de etkilediğini belirtirken, “Aşırı sıcak duş, özellikle kalp rahatsızlığı veya tansiyon problemi olan kişilerde ani tansiyon düşmesine neden olabilir. Banyodan çıkınca baş dönmesi ve bayılma riski artar” dedi.

Bu nedenle uzmanlar, sıcak duş sonrası aniden kalkmama, banyodan yavaşça çıkma ve odanın çok soğuk olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

UZUN SÜREN SICAK DUŞUN ZARARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre sıcak su, cildin üzerinde bulunan “yararlı bakterileri” de azaltabiliyor. Bu bakteriler cildin doğal savunma sisteminin önemli bir parçası. Dr. Mendel bu konuda da uyardı, “Cilt florası bozulursa, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlık artar. Isı ve buhar, özellikle hassas bölgelerde iritasyon oluşturabilir” ifadelerine yer verdi.

Sıcak duşu tümüyle bırakmak gerekmiyor ancak şu noktalara dikkat edilmesi öneriliyor:

- Duş süresi 10 dakikayı geçmemeli.

- Kaynar su yerine ılık su tercih edilmeli.

- Duş sonrası nemlendirici kullanımı ihmal edilmemeli.

- Soğuk–sıcak geçişleri ani yapılmamalı.

- Saç için sıcak su yerine ılık–soğuk arası su tercih edilmeli.