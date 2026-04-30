Uzmanlara göre yoğun yağış, üst toprak katmanlarını sürükleyerek daha eski jeolojik katmanların açığa çıkmasına neden oldu. İlk incelemelerde bulunan kalıntıların tarih öncesi döneme ait olduğu ve bölgenin geçmişine dair önemli veriler sunabileceği belirtiliyor.

Keşfin en dikkat çekici yönü ise, alanın yalnızca tek bir buluntudan ibaret olmaması. Araştırmacılar, bölgede farklı dönemlere ait izler olabileceğini ve bunun insanlık tarihi, erken yaşam formları ve iklim değişimleri hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini ifade ediyor.

Bölgeye sevk edilen bilim ekipleri alanda detaylı incelemelere başlarken, yetkililer alanın koruma altına alınacağını açıkladı. Yapılacak kapsamlı kazıların, bölgenin tarihine ışık tutacak daha büyük bulgular ortaya çıkarabileceği düşünülüyor.

Sıradan bir doğa olayı gibi görünen yağış, binlerce yıl öncesine ait önemli bir keşfin kapısını aralamış olabilir.