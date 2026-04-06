Bahar döneminin gelmesiyle otomotiv firmaları yeni ayın satış rakamlarını duyurdu. Döviz kuru hareketliliği ve üretim maliyetlerindeki artışların yansıdığı piyasada, geçtiğimiz ayın fiyatları geçerliliğini yitirdi. Yeni listelere bakıldığında, 1.3 milyon TL sınırının altında sadece bir modelin kalması, piyasadaki genel fiyat artışını net bir şekilde ortaya koydu.

EN UYGUN FİYATLI 10 OTOMOBİL

Nisan ayı kampanya dönemine göre Türkiye pazarındaki en ucuz sıfır kilometre 10 otomobil şu şekilde listelenmiştir:

Dacia Sandero (Essential TCe 100): 1.295.000 TL

Opel Corsa (1.2 100 HP Benzin 6 İleri Manuel Edition): 1.325.000 TL

Kia Picanto (Cool Donanım 1.0L 67 PS Otomatik): 1.335.000 TL

Fiat Egea Sedan (1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel): 1.429.900 TL

Hyundai i20 (1.0 T-GDI 90 Beygir 6 İleri Manuel Jump): 1.442.000 TL

Dacia Jogger (Extreme TCe 110 - 7 Koltuklu): 1.595.000 TL

Fiat Grande Panda (1.2 MHEV 110HP eDCT Icon Otomatik): 1.669.900 TL

Dacia Sandero Stepway (Expression Eco-G 120 Otomatik): 1.681.000 TL

Renault Clio (Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP Otomatik): 1.695.000 TL

Nissan Juke (1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna): 1.699.000 TL

PİYASADAKİ GENEL DURUM

Yeni listeler, en uygun fiyatlı araç segmentinin 1.3 milyon TL ile 1.7 milyon TL arasında konumlandığını gösteriyor.

Listede yer alan araçların çoğunluğu B segmenti hatchback modellerden oluşurken, otomobil sahibi olmak isteyenler için en düşük maliyetli seçenekler manuel vitesli ve başlangıç donanım seviyesindeki araçlar olmaya devam ediyor.

Firmaların stok durumuna ve ek kampanya koşullarına göre bu fiyatlarda ay içinde küçük farklılıklar görülebilir.