Katıldığı programda yıllar önce yaptığı kripto para yatırımından bahseden Didem Soydan, unutulan bir Bitcoin hesabının hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. 2012 yılında eski erkek arkadaşının tavsiyesiyle Bitcoin aldığını söyleyen Soydan, New York’a taşındıktan sonra hesabını tamamen unuttuğunu ifade etti. Yıllar sonra yeniden erişim sağladığı hesabın ise pandemi döneminde büyük bir güvence olduğunu belirtti.
2012 YILINDA YATIRIM YAPTI
Ünlü model Didem Soydan, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Soydan, 2012 yılında o dönemki erkek arkadaşının kendisine Bitcoin’i anlattığını ve küçük bir yatırım yaptığını söyledi.
2016 YILINDAN SONRA BİTCOİN'İ OLDUĞUNU HATIRLADI
Bitcoin için bir uygulama indirdiğini belirten Soydan, kısa süre sonra New York’a taşındığını ve Türkiye’de kullandığı hattı ile telefonunu geride bıraktığını anlattı. O süreçte hesabını tamamen unuttuğunu ifade eden ünlü isim, yaklaşık dört yıl boyunca yatırımını hiç hatırlamadığını dile getirdi.
Bir akşam yemeğinde kripto para sohbeti açılınca Bitcoin hesabını yeniden hatırladığını söyleyen Soydan, hesabın şifresinin eski Türk hattına bağlı olduğunu belirtti. Bunun üzerine gece yarısı kız kardeşini aradığını anlatan Soydan, eski telefonunu şarja takıp hesaba erişmeye çalıştıklarını ifade etti.
GÜNLERCE ŞİFRESİNE ULAŞAMADI
Hesaba ulaşmak için 3-4 gün uğraştıklarını söyleyen Soydan, sonunda giriş yaptıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. O anı anlatırken kız kardeşinin ekrana bakıp “Abla zengin olduk” dediğini aktaran Soydan, elde ettiği kazancın hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
ELDE ETTİĞİ YATIRIMLA EMEKLİLİK YATIRIMI BİLE YAPTI
Soydan, Bitcoin yatırımından elde ettiği gelir sayesinde pandemi döneminde maddi anlamda zorlanmadıklarını belirterek, “Kimseye muhtaç olmadık. Emeklilik yatırımlarımızı da o parayla yaptık” ifadelerini kullandı.
Ünlü model ayrıca yatırım konusunda dikkat çeken bir tavsiye de verdi. Soydan, “En büyük yatırım tavsiyem; yatırdığınız parayı unutun” sözleriyle uzun vadeli yatırımın önemine vurgu yaptı.
