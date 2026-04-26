ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde ilk kez katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyulması sonrası korumaları tarafından apar topar salondan uzaklaştırıldı.





Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre Trump'ı hedef alan bir silahlı saldırı girişiminin meydana geldiği duyurulurken, 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen'ın Gizli Servis ajanları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Olay anına ait paylaşılan görüntülerin en dikkat çekeni ise silah seslerinin duyulduğu sırada davetlilerin bulunduğu balo salonunda yaşananlar oldu.



TRUMP CAN DERDİNDE, DAVETLİLER BEDAVA İÇKİ YARIŞINDA



Trump yönetiminin üst düzey katılım gerçekleştirdiği salonda, silah seslerinin ardından davetliler masa örtülerinin altına saklandı. Kısa sürede Trump ve kabine üyeleri salondan tahliye edilirken, yaşanan paniği fırsat bilen bazı davetliler masaların üzerindeki şampanya ve şarap şişelerini gizlice çantalarına yerleştirdi.









