Guangdong merkezli bir içerik üreticisinin, hurda SIM kart çipleri ve çeşitli elektronik bileşenlerden 191,73 gram altın arıttığını iddia ettiği video sosyal medyada gündem oldu. Videoda güçlü asit çözeltisi ve elektrolitik indirgeme gibi karmaşık kimyasal süreçlerin kullanıldığı "SIM simyası" yöntemi sergilendi.

YAKLAŞIK 400 BİN SİM KARTIN İŞLENMESİ GEREKİYOR

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmının bu yöntemi deneme isteğine karşın uzmanlar, videodaki veriler ile gerçek rakamlar arasındaki büyük farka dikkat çekti.

Videoda her bir SIM kartın yaklaşık 0,02 gram altın içerdiği öne sürüldü. Teknik analizler, bir SIM karttaki gerçek altın içeriğinin yaklaşık 0,47 miligram olduğunu gösteriyor.

Bu verilere göre, 191 gram altın elde edebilmek için yaklaşık 400 bin adet SIM kartın işlenmesi gerekiyor.

Uzmanlar ayrıca, işlem sırasında kullanılan kimyasal reaktiflerin son derece aşındırıcı ve tehlikeli olduğu; bu sürecin ciddi güvenlik riskleri ve çevresel kirlilik yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ATIK ÇİPLER OLDUĞUNU AKTARDI

Gelen eleştiri ve tartışmaların ardından açıklama yapan Guangdonglı blogger, kullanılan malzemelerin sanıldığı gibi sadece "sıradan SIM kartlar" olmadığını belirtti. Söz konusu materyallerin, iletişim elektroniği sektöründen elde edilen özel altın kaplama atık çipler olduğunu ifade etti.

İçerik üreticisi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu video, bireysel bir kullanıcının atık SIM kartlardan altın üretme hikayesi değildir. Kıymetli maden geri dönüşüm endüstrisinde uygulanan yasal ve teknik bir sürecin gösterimidir. Amacımız sansasyon yaratmak değil, geri dönüşümün endüstriyel değerini sergilemekti."