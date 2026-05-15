A Milli Takım’ın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti almasıyla birlikte gözlerin çevrildiği "milli marş" polemiğinde Sinan Akçıl hamlesini yaptı. Ancak Akçıl’ın "Gerçek kalple yazdım, uluslararası alanda ses getirecek" dediği marş, dinleyiciler tarafından Tarkan’ın efsaneleşmiş "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının çok gerisinde bulundu.
YOUTUBE YORUMLARINI BEĞENİ SANDI
Marşın Youtube videosunun altına kısa sürede binlerce yorum yağdı. Akçıl, videonun altına gelen 19 bin yorumu beğeni zannederek sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
Mücahit Birinci: "Kötü. Tarkan yapsın."
Marşa yönelik en dikkat çekici tepki ise AKP cephesinden geldi. AKP'li Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda marşı eleştirdi, Tarkan’ı övmesiyle dikkat çekti.
Bir diğer AKP'li isim Furkan Bölükbaşı da marşın müzikal kalitesini ve coşku eksikliğini eleştiren isimler arasında yer aldı. Bölükbaşı marş için "Sinan Akçıl’ın marşını gördüğüm kadarıyla kimse beğenmedi. Sebebi birbiriyle doku uyuşmazlığı olan ideolojik kavramlardan ortaya karışık çorba yapmış olması. Tarkan’ın milli takım marşı tam da bu hataya düşmediği için başarılı olmuştu. Tek bir satır ideolojik yüklenim yoktu." ifadelerini kullandı.