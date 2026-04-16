Zonguldak kent merkezindeki Fener Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 17 yaşındaki B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna attığı mesajlar nedeniyle polis ekiplerini harekete geçirdi.
ENDİŞE YARATAN WHATSAPP MESAJLARI
Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda B.T.A., WhatsApp grubunda Şanlıurfa'nın Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına benzer bir eylem gerçekleştireceği yönünde mesajlar paylaştı. Tehdit içerikli fotoğrafların da yer aldığı paylaşımlar, öğrenci ve veliler arasında büyük bir endişeye yol açtı. Durumun bildirilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, B.T.A.'nın evine operasyon düzenledi.
"ŞAKA AMAÇLI MESAJ ATMIŞ"
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.T.A.'nın odasında yapılan aramalarda 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyet güçleriyle yaptığı ön görüşmede öğrenci, arkadaşlarına sadece şaka yapmak amacıyla bu tür mesajlar attığını savundu. Evde bulunan kurusıkı mermilerini ise köyden hatıra amacıyla getirdiğini iddia etti.
DAHA ÖNCE OKULDAN ATILMIŞ
Yapılan incelemelerde, B.T.A.'nın geçmişteki disiplin suçları da gün yüzüne çıktı. Öğrencinin daha önce eğitim gördüğü Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfta torpil patlattığı, bu nedenle disiplin kurulu kararıyla okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi'ne alındığı öğrenildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan lise öğrencisi, bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Öğrencinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.