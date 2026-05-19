Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Meriç (Evros) bölgesine gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret kapsamında, Ankara-Atina hattında çok konuşulacak sembolik bir hamleye imza attı. Tasulas, Türkiye sınırının en ileri noktalarından biri olan, Yeni Bosna (Nea Vissa) bölgesindeki “5” No’lu Sınır Gözetleme Karakolu’nda geceyi geçirdi.

ASKERLERLE 12 SAAT

Sabahın ilk ışıklarıyla askerlerle birlikte dev bayrağı göndere çeken Tasulas, Ankara’ya üstü kapalı mesajlar gönderdi.

Karakolda 12 saat kalan, askerler ve subaylarla birlikte akşam yemeği yiyen ve askeri ranzada uyuyan Cumhurbaşkanı Tasulas, sabah da askeri kalk borusuyla birlikte uyandı.

Askeri personelle birlikte 96 metrekarelik dev Yunan bayrağının göndere çekilmesi törenine katılan Tasulas, konuşmasında Türkiye’yi hedef alarak şunları söyledi: “Yunanistan’ın her yeri aynı değildir. Burada, Meriç’te insana özgüven ve milli gurur aşılayan bambaşka bir hava var. Burada görev yapan askerler, gözleriyle bile misyonlarının ne olduğunu anlıyorlar. Sınırı görüyorlar, çok yakın mesafedeki Türkiye’yi görüyorlar ve korumak zorunda oldukları vatan toprağına bakıyorlar. Sizi temin ederim ki burayı dürüstlükle, inatla, erdemle ve tarihi misyonlarının bilinciyle koruyorlar. Meriç’te Yunan bayrağı bir başka dalgalanıyor. Bayrağımız, Yunan rüzgarıyla buluşarak herkese açıkça gösteriyor ki her türlü provokasyon ve her türlü tehdit buradan asla geçemez. Daha önce de söylediğim gibi sınırlarımız çok emin ellerde.”

Genelkurmay Başkanı eşlik etti

Tasulas’a, Yunan G.Kurmay Başkanı Dimitrios Hupis ile diğer generaller eşlik etti.