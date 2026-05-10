Yaklaşık 139 yıllık geçmişe sahip konserve gıda devi Del Monte Foods’un iflas başvurusu sonrası Modesto ve Hughson’daki tesislerini kapatma kararı, Central California’daki şeftali üreticilerini ekonomik çıkmaza sürükledi. Nisan ayında gerçekleşen kapanışlarla birlikte yüzlerce çalışan işsiz kalırken, uzun yıllardır şirketle çalışan çiftçiler büyük gelir kaybı yaşamaya başladı.

MİLYONLARCA DOLARLIK KAYIP BEKLENİYOR

Bölgedeki tarım temsilcileri, Del Monte’nin piyasadan çekilmesiyle birlikte toplam ekonomik kaybın yaklaşık 550 milyon dolara ulaşabileceğini açıkladı. Özellikle uzun vadeli sözleşmelere güvenerek yatırım yapan üreticiler, ürünlerini satacak alıcı bulmakta zorlanıyor.

FEDERAL DESTEK AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİ İÇİN KULLANILACAK

ABD’li yetkililer, piyasadaki arz fazlasını azaltmak amacıyla 9 milyon dolarlık acil destek paketini devreye aldı. Senatör Adam Schiff ile milletvekilleri Mike Thompson ve David Valadao tarafından duyurulan yardım kapsamında yaklaşık 420 bin şeftali ağacı sökülecek.

Yaklaşık 3 bin dönümlük alanda yürütülecek çalışmayla 50 bin tonluk üretimin piyasadan çekilmesi hedefleniyor. Yetkililer, bu adım sayesinde çiftçilerin yaklaşık 30 milyon dolarlık ek zarardan korunacağını belirtti.

AİLE ÇİFTLİKLERİ GELECEKTEN ENDİŞELİ

Tarım Bakanlığı’na gönderilen resmi yazılarda, bölgede üretim yapan çiftçilerin büyük bölümünün nesillerdir tarımla uğraşan aile işletmeleri olduğuna dikkat çekildi. Üreticiler, yılların emeğiyle oluşturulan şeftali bahçelerinin yok edilmesinin bölge tarımı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği uyarısında bulundu.

KALAN ÜRÜNLERİN BÜYÜK KISMI ELDE KALDI

Pacific Coast Producers, Del Monte’nin bazı varlıklarını devralarak yaklaşık 24 bin tonluk ürünü satın almayı kabul etti. Ancak bu miktar toplam üretimin tamamını karşılamaya yetmedi. Alıcısı bulunamayan yaklaşık 50 bin ton şeftalinin önemli bir bölümünün imha edilmesi bekleniyor.