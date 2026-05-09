Şişecam, 2026'nın ilk çeyreğinde 57,5 milyar lira net satış geliri elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde şirketin toplam satışları içinde uluslararası satışlarının payı yüzde 61 seviyesinde gerçekleşirken, toplam yatırımları 5,7 milyar lira, ihracatı ise 228 milyon dolar oldu.

Şişecam, yılın ilk üç ayında 57,5 milyar lira net satışa ulaşırken, 1,3 milyon ton cam, 1,1 milyon ton soda külü ve 0,9 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, 2026 yılının, jeopolitik gelişmelerin, enerji arzına ilişkin endişelerin ve süregelen enflasyon baskılarının etkisiyle başladığını belirtti.

Özellikle Orta Doğu'da artan gerilimin, küresel ölçekte yeni bir maliyet baskısı ve enflasyon dalgası beklentisini güçlendirdiğini aktaran Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tablo, sıkı para politikalarının devamını desteklerken, şirketler açısından daha dayanıklı ve esnek yapılar kurma ihtiyacını da ön plana çıkardı. Bu ortamda Şişecam, küresel konumlanmasının avantajlarını kullanarak ve katma değerli ürün portföyünü geliştirerek risk odaklı yaklaşımı sürdürdü. 2025 boyunca uyguladığımız dengeli ve disiplinli yönetim anlayışını 2026 yılına da kesintisiz şekilde taşıyoruz. Teknoloji odaklı dönüşümümüze devam ederken, enerji verimliliği ve maliyet optimizasyonu programlarımızı hızlandırıyor, aynı zamanda tedarik zincirimizi daha da güçlendiriyoruz."

EN BÜYÜK ÜRETİM KOMPLEKSLERİNDEN BİRİ

Yücel, orta ve uzun vadede gelirlerini destekleyecek yatırımları devreye alarak 2026 yılına güçlü bir yatırım performansıyla başladıklarını aktardı. Avrupa'daki ilk cam ambalaj yatırımları Macaristan Kaposvar tesisinde ilk fırını test üretimi için devreye aldıklarını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Bulgaristan ve İtalya'daki düz cam tesislerimizde devreye aldığımız iki yeni kaplamalı cam hattı ile Avrupa'daki kaplama kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkararak, katma değerli ürün portföyümüzü genişlettik. Tarsus'ta hayata geçirdiğimiz yeni yeşil saha düz cam yatırımımızda TR9 hattını devreye alarak yıllık 432 bin ton brüt üretim kapasitesi oluşturduk ve dünyanın en büyük düz cam üretim komplekslerinden birine ulaştık. Ayrıca Kuzey İtalya düz cam fabrikamızda planlı bakım ve soğuk tamir çalışmalarını tamamlayarak üretimi yeniden başlattık. Planlı duruş yönetimi sayesinde Avrupa'daki diğer tesislerimizin kapasite kullanım oranlarını dengeli şekilde optimize ederken, bu adım ile FVÖK seviyesindeki karlılığımıza 25 milyon avro olumlu katkı sağladık."

KÜRESEL PAZARDA REKABETİ YÜKSEK

Finansman tarafındaki gelişmelere de dikkati çeken Yücel, 2026 yılının başında İngiltere'deki bağlı ortakları üzerinden 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdiklerini, 1,7 milyar doları talep gören işlemin, uluslararası yatırımcıların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.

Yücel, son bir yıl içinde sağladıkları uzun vadeli kaynaklarla söz konusu işlemin, küresel belirsizlikler karşısında likidite yönetimlerini güçlendirmelerine önemli katkı sağladığını da vurguladı.

İlk çeyrekte elde ettikleri performansın güçlü bir zeminde ilerlediklerini gösterdiğini aktaran Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yılın geri kalanında da dengeli ve disiplinli yönetim anlayışımızı sürdürmeye, devreye giren yeni yatırımlarımızdan azami verim sağlamaya, şirket değerimizi artırmaya ve karlılığı önceliklendirmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda portföyümüzü daha rasyonel ve katma değerli bir yapıya dönüştürürken, müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Güçlü finansal disiplinimiz, genişleyen katma değerli ürün portföyümüz, nitelikli müşteri yapımız ve Şişecam'ın 90 yıllık tecrübesi ile küresel rekabette fark yaratmaya devam edeceğiz."