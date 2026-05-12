Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum yönetimine geçen Şişli Belediyesi'nde, daha önce başkanvekilliği görevini yürüten Cevdet Ertürkmen’in yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Son olarak Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Ayhan Terzi, dün İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından bugün belediye binasına gelerek görevine başladı.

Bu arada, önceki kayyum yönetimini sürdüren Ertürkmen’in ise Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edeceği öğrenildi.

Şişli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

CHP İL TEŞKİLATI BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANACAK

Öte yandan CHP İstanbul İl Örgütü, 13 Mayıs günü saat 19.30’da Şişli Atatürk Müzesi önünde bir araya gelerek Şişli Belediyesi’nin önüne yürüyecek.

CHP Şişli İlçe Başkanı Caner Can Kartal ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şişli halkının oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın yerine 23 Mart 2025’te atanan ve o günden bu yana o koltuğu gasp ederek oturan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’e de kayyum atanmış.

Şişli’de yeni kayyuma karşı, Sayın Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen‘i yarın gerçekleşecek kayyum karşıtı yürüyüşe davet ediyorum."