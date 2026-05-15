İstanbul'un Şişli ilçesinde 4 katlı binanın girişinde bulunan park halindeki motosiklette başlayan yangın, kısa sürede iş yerine de sıçradı ardından binanın dış cephesini de sardı.

Gülbahar Mahallesi Kaptan Sokak’taki 4 katlı binanın girişindeki iş yerinde park halinde bulunan motosiklette saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce iş yerini, ardından da binanın dış cephesini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri ve binanın dış cephesinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.