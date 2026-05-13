Brezilya’nın Curitiba metropol bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki sistem analisti Evandro Klimpel Balmant, hiçbir inşaat tecrübesi olmamasına rağmen 200 metrekarelik iki katlı evini kendi elleriyle inşa etmeyi başardı. İnternet üzerindeki eğitim videoları ve aile desteğiyle tamamlanan proje, profesyonel bir inşaat firmasının maliyetine oranla %50 tasarruf sağladı.

TEMEL MALİYETLERİ KARARINI ETKİLEDİ

Süreç, Evandro ve eşi Ane Caroline’in şehir merkezindeki gürültülü apartman hayatından uzaklaşma kararıyla başladı. Kayınpederinin miras kalan arsa teklifini değerlendirmek isteyen çift, inşaat maliyetlerini araştırdıklarında beklemedikleri bir tabloyla karşılaştı. Sadece evin temel işçiliği için talep edilen 12.000 Brezilya Reali (yaklaşık 3.000 dolar), çiftin bütçesini aşıyordu.

BT uzmanı olan Balmant, bu noktada alışılmışın dışına çıkarak inşaatın teknik detaylarını YouTube üzerinden araştırmaya başladı. Mimar kuzeninden aldığı teknik destekle ilk olarak temeli tek başına atan Balmant, bu başarısının ardından projenin geri kalanını da üstlenmeye karar verdi.

LEGO BENZERİ TUĞLALARLA MODERN ÇÖZÜM

İnşaat sürecini kolaylaştırmak için malzeme seçimine odaklanan Balmant, bölgedeki bir fabrikadan temin ettiği ekolojik tuğlaları kullandı. Bu tuğlaların özellikleri inşaatın seyrini değiştirdi, LEGO sistemine benzer yapısı sayesinde işçiliği hızlandırdı. Sıva gerektirmeyen yapısı ve yerel üretim olması nedeniyle nakliye masraflarını minimize etti. Yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlayarak konut konforunu artırdı.

TEKNİK DESTEK DE ALDI

Balmant, hayati önem taşıyan bazı aşamalarda profesyonel ve ailevi destek aldı. Beton sütunların dökümü ve üst kat tabanı için uzman kiralarken; çatının ahşap iskeletini babasıyla birlikte 15 günde tamamlayarak 12.000 Real daha tasarruf sağladı. Sadece sızıntı riskine karşı kiremitlerin döşenmesi işlemi profesyonel bir ekibe emanet edildi.

Üç yıl süren yoğun çalışma döneminin sonunda, ev yaklaşık 150.000 Real (37.600 dolar) maliyetle oturulabilir hale geldi. Bir buçuk yıldır yeni evlerinde yaşayan çift, üst katın sıva işlerini zamana yayarak kendi bütçelerine göre planlamaya devam ediyor.