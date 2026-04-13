Trendyol 1. Lig’de Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan 3-1’lik skorla İstanbulspor oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada kendi kalesine Mert Çelik ve 63. dakikada Sambissa kaydetti. Ev sahibi Sivasspor’un tek golünü ise 19. dakikada Cihat Çelik attı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor, 50 puanda kaldı ve Süper Lig’e yükselme play-off’u yolunda ağır bir yara aldı. İstanbulspor ise puanını 43’e çıkararak küme düşme hattından uzaklaştı.

