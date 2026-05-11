Kaza, saat 23.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Söğütçük köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla ilçesinden Sivas kent merkezi yönüne ilerleyen Alparslan Kelkit (34) idaresindeki 58 ND 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hasan Karapınar (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Alparslan Kelkit ile birlikte Rukiye Karapınar (53), Yusuf Talha Karapınar (14) ve Rabia Sümeyye Karapınar Kelkit (30) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

