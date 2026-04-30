İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri uzun süredir bilim dünyasının gündeminde yer alıyor. Ancak yeni araştırmalar, yükselen sıcaklıkların canlı popülasyonları üzerindeki yıkıcı etkisinin düşünüldüğünden çok daha erken ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre birçok tür, hayatta kalma sınırına ulaşmadan önce ciddi nüfus kayıpları yaşayabilir.

TERMAL TOLERANS SINIRI SANILANDAN DAHA KRİTİK

Küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte canlılar, “termal tolerans sınırı” olarak adlandırılan kritik bir eşiğe yaklaşıyor. Bu sınır, bir türün yaşamını sürdürebileceği en yüksek sıcaklık aralığını ifade ediyor. Araştırmacılar, farklı canlı türlerinin bu sınırı hangi koşullarda aşacağını belirlemeye çalışırken, yeni bulgular yalnızca aşırı sıcaklıkların değil, daha düşük seviyedeki ısınmanın da ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

POPÜLASYONLAR ÇÖKÜŞE SINIRDAN ÖNCE GİREBİLİR

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Rice Üniversitesi’nde yürütülen yeni bir çalışma, sıcaklık artışının etkilerinin beklenenden daha erken hissedilebileceğini gösterdi. Ecology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, birçok canlı türü termal tolerans sınırına ulaşmadan önce büyük nüfus kayıpları yaşayabiliyor.

Araştırmanın yazarlarından Zoey Neale, sıcaklığa bağlı popülasyon çöküşlerinin düşük seviyedeki ısınmalarda bile ortaya çıkabileceğini belirterek, iklim değişikliğine dayanıklı olduğu düşünülen türlerin de risk altında olabileceğine dikkat çekti.

ASIL ETKEN KAYNAKLAR İÇİN ARTAN REKABET

Araştırmacılar, popülasyon düşüşlerinin arkasındaki temel mekanizmanın kaynak rekabeti olduğunu belirledi. Çalışmada, tatlı su ekosistemlerinde önemli rol oynayan ve su kalitesinin korunmasına katkı sağlayan Daphnia pulex adlı zooplankton türü incelendi.

Elde edilen verilere göre sıcaklık yükseldikçe aynı tür içerisindeki bireyler arasında yiyecek ve yaşam alanı için rekabet yoğunlaşıyor. Bu durum, türlerin fizyolojik sınırlarına ulaşmasından önce bile nüfus üzerinde baskı oluşturuyor.

7 DERECELİK ARTIŞ, REKABETİ İKİYE KATLIYOR

Araştırma sonuçları, sıcaklığın her 7 santigrat derece artışında rekabet etkisinin yaklaşık iki katına çıktığını gösterdi. Bu artışın, popülasyonlarda yüzde 50’ye varan düşüşlere yol açabileceği belirlendi.

Bilim insanları, orta düzeydeki sıcaklık artışının bazı canlılarda büyüme ve üreme avantajı sağlayabileceği düşüncesinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü artan sıcaklık, bireysel gelişimi desteklese bile topluluk düzeyinde rekabet baskısını artırarak genel popülasyonu zayıflatabiliyor.

EKTOTERMLER İÇİN YENİ RİSK SENARYOSU

Araştırma, vücut sıcaklığını dış çevre koşullarına bağlı olarak düzenleyen ektoterm canlıların da beklenenden daha kırılgan olabileceğini ortaya koyuyor. Daha önce sıcaklık artışından fayda görebileceği düşünülen bu canlı gruplarında, rekabet kaynaklı nüfus düşüşleri önemli bir tehdit olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu bulgular, iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki etkilerini değerlendirirken yalnızca sıcaklık sınırlarına değil, türler arası ve tür içi rekabet dinamiklerine de odaklanılması gerektiğini gösteriyor.