Macaristan'da yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde, üst üste 5. kez göreve talip olan Başbakan Viktor Orbán'ın mitingleri, iktidar ve muhalefet destekçilerinin gövde gösterisine sahne oluyor. Györ şehrindeki son Fidesz mitinginde, siyah giyimli hükümet yanlısı grupların muhalifleri engellemek için canlı barikat kurması, ülkedeki derin siyasi bölünmeyi gözler önüne serdi.

Györ şehrindeki Fidesz etkinliğinde, siyasi konuşmalar sürerken ara sokaklarda fiziksel gerilim yaşandı.

Kollarını birbirine kenetleyerek cadde boyunca etten bir duvar ören siyah giyimli bir grup, muhalefet protestocularının ana miting alanına girmesini engelledi.

Şehrin bağımsız belediye başkanının polise müdahale çağrısında bulunmasına rağmen, alanda güvenlik güçlerinin olmaması ve yaşanan itiş kakışların denetimsiz kalması dikkat çekerken muhalefetteki Tisza partisi destekçileri, başbakanın halkın arasına nadiren karıştığını belirterek bu mitingleri seslerini duyurmak için tek fırsat olarak gördüklerini dile getiriyor.

Muhaliflerin ıslıklarına ve bağırışlarına rağmen, Fidesz destekçileri zaferden emin. Onlara göre muhalefet, ülkeyi savaşa sürüklemek isteyen dış bağlantılı bir grup.

Sahneye çıkan Başbakan Orbán da konuşmasında muhalifleri hedef alarak onları "Macarların yanında olmamakla ve Ukrayna yanlısı bir hükümet istemekle" suçladı.