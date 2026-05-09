Estonya’nın başkenti Tallinn’de sıradan bir ofis binası inşaatı, tarihin en büyük denizcilik keşiflerinden birine dönüştü. Lootsi Caddesi'nde, yüzeyin sadece 1,5 metre altında, 1360’lı yıllardan beri mühürlü kalan 24,5 metre uzunluğunda dev bir ticaret gemisi (Kog) gün yüzüne çıkarıldı.

ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Estonya Deniz Müzesi yetkililerine göre bu batık, son yüzyılda Avrupa'da bulunan en önemli arkeolojik keşiflerden biri. Hanseatic ticaret filosuna ait olduğu düşünülen bu dev gövde, sadece bir enkaz değil; Orta Çağ denizciliğinin teknik sınırlarını yeniden çizen bir "zaman kapsülü".

PANİK İÇİNDE TERK ETMİŞ OLABİLİRLER

Arkeolojik kazılar, geminin planlı bir şekilde limana yanaşmadığını, aksine ani bir kaza sonucu battığını kanıtlıyor. Güverteye saçılmış kişisel eşyalar, deri ayakkabılar ve silahlar o andaki paniği gözler önüne seriyor. Gemi içerisinde bulunan ve hâlâ işlevini koruyan kuru pusulanın, Avrupa'da bugüne kadar keşfedilen en eski örnek olduğu açıklandı.

Davetsiz Misafirler: Enkazda bulunan iki adet "gemi faresi" kalıntısı, o dönemin gemi yaşamına dair tarihte eşine az rastlanan fiziksel bir kanıt sunuyor.

ÇOK ULUSLU BİR MÜHENDİSLİK

2026 yılında yayımlanan güncel teknik analizler, geminin inşasında farklı bölgelerden keresteler kullanıldığını ortaya koydu. Gövdedeki meşelerin Polonya’dan, bir kısmının ise Litvanya’dan geldiği saptandı. Ayrıca gemide yalıtım için hayvan kürkleri ve katran kullanılması, dönemin mühendislik zekasının tahmin edilenden çok daha ileri olduğunu kanıtlıyor.

YENİ BİR MÜZE YILDIZI DOĞUYOR

"Lootsi Kogu" adı verilen bu devasa gövde, hassas bir operasyonla dört parçaya bölünerek laboratuvar ortamına taşındı. Finlandiyalı uzmanların desteğiyle yürütülen konservasyon sürecinde, ahşabın bozulmaması için nem seviyeleri titizlikle korunuyor.

Müze yetkilileri, aynı bölgede çok daha eski bir batığın daha yerini tespit ettiklerini ancak teknolojinin gelişmesi için bu gizemi şimdilik toprak altında bıraktıklarını müjdeledi.

Restorasyon süreci tamamlandığında bu tarihi dev, Estonya Deniz Müzesi'nin kalıcı koleksiyonunda sergilenerek ziyaretçileri Orta Çağ’ın fırtınalı denizlerine götürecek.