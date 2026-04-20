Danimarka’da yetkililer, şehir yaşamı ile doğayı dengelemek için dikkat çekici bir projeye imza attı. Gladsaxe bölgesinde, geleneksel beyaz sokak lambaları yerini kırmızı LED aydınlatmalara bıraktı. İlk bakışta alışılmadık görünen bu değişim, aslında gece aktif olan hayvanları korumayı hedefliyor.

Uzmanlara göre özellikle yarasalar, beyaz ve mavi tonlardaki yapay ışıklardan ciddi şekilde etkileniyor. Bu ışıklar, hayvanların yön bulma ve beslenme davranışlarını bozarak yaşam alanlarını daraltabiliyor. Yapılan araştırmalar ise kırmızı ışığın bu türler üzerinde çok daha az etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Bu nedenle Gladsaxe’de, yarasaların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kırmızı spektrumlu aydınlatma tercih edildi. Böylece hem sürücüler ve bisikletliler için yeterli görüş sağlanıyor hem de hayvanların doğal yaşamı korunuyor.

Proje kapsamında özellikle Frederiksborgvej gibi, şehir ile doğal yaşamın kesiştiği alanlarda bu sistem uygulanmaya başlandı. Yetkililer, kırmızı ışığın yarasalar tarafından neredeyse karanlık gibi algılandığını ve bu sayede hayvanların hareketlerinin kesintiye uğramadığını belirtiyor.

Aynı zamanda bu uygulama, Avrupa genelinde yaygınlaşan doğa dostu şehir anlayışının da bir parçası olarak görülüyor. Enerji tasarrufu sağlayan LED sistemler sayesinde hem çevresel etki azaltılıyor hem de sürdürülebilir şehircilik hedeflerine katkı sunuluyor.

Uzmanlara göre bu tür projeler, gelecekte şehir planlamasında standart hale gelebilir. Küçük gibi görünen bir değişiklik, hem ekosistemi korumak hem de insan ihtiyaçlarını karşılamak açısından önemli bir denge kuruyor.