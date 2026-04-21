Ostrava Belediye Yol İşleri Şirketi, şehrin damarlarını temizlemek için dev bir operasyon başlattı. Geçen ay başlayan hummalı çalışmalarda şu ana kadar toplanan kirlilik miktarı "dağları" aştı.

Kışın kiri pası siliniyor: Tam 587 ton

Belediye sözcüsü Eva Kijonková'nın paylaştığı verilere göre, bu yıl sokaklardan temizlenen malzeme miktarı tam 587 tonu buldu.

Geçen yıl 700 tona ulaşan bu rakam, bu yıl hava şartları nedeniyle biraz daha düşük kalsa da ortaya çıkan tablo hala sarsıcı. Kijonková, "Şehrin tüm bölgelerinde bahar temizliği tüm hızıyla devam ediyor" diyerek operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

Çalışma sadece yolları süpürmekle sınırlı kalmıyor. Ekipler, yolların "can damarı" olan drenaj sistemlerini de tek tek elden geçiriyor. Peki bu neden bu kadar önemli?

Temizlenen drenajlar, şiddetli yağmurlarda yaşanabilecek yerel sel baskınlarını önlüyor.

Sokaklardan kazınan tozlar, şehirdeki hava kalitesini doğrudan iyileştiriyor.

Özel araçlar, kirlerin kanalizasyona karışmasını engelleyerek ekolojik bir bertaraf sağlıyor.

Operasyonun en kritik noktası ise park halindeki araçlar. Sözcü Kijonková, sürücülere seslenerek şu hayati uyarıyı yaptı: "Park halindeki araçlar temizlik sürecini imkansız hale getiriyor ve etkinliğini azaltıyor. Sakın geçici trafik işaretlerini görmezden gelmeyin!"