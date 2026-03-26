Olay, 24 Ekim 2022’de Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan E.K. uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanma yetilerinde kalıcı hasar oluştu.

10 MİLYON 252 BİN LİRA TAZMİNAT

Ailenin açtığı davayı karara bağlayan Manisa 2'nci İdare Mahkemesi, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine hükmetti. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumlu tutulduğu belirtildi.

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL’nin ödenmesine karar verdi. Kararın ardından E.K.’nin Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukatı Muhammet Fatih Demir tarafından Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’ne başvuru yapıldı.

DAVA 2 YIL SÜRDÜ

Avukat Muhammet Fatih Demir, dava sürecinin iki yılı aşkın sürdüğünü belirterek, mahkeme kararında idarelerin yalnızca hayvan bakımevi kurması veya kısırlaştırma çalışmaları yapmasının yükümlülüklerin yerine getirildiği anlamına gelmediğinin özellikle vurgulandığını ifade etti. Demir, idarelerin kamu hizmetini yürütürken etkinlik ve sürekliliği sağlamakla yükümlü olduğunu, vatandaşların kamusal alanlarda huzur ve güven içinde yaşama hakkının korunmasının temel sorumluluklar arasında yer aldığını söyledi.

Sahipsiz ve saldırgan köpeklerin şehirlerde ciddi ve telafisi güç zararlara yol açabildiğini belirten Demir, bu zararların giderilmesinin yerel idarelerin kamu hizmetini etkin şekilde sunma yükümlülüğünün bir sonucu olduğunu kaydetti. Yerel yönetimlerin bu tür tehlikeleri önlemek, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri zamanında almak ve kamu düzenini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Müvekkili E.K. lehine hükmedilen tazminatın sağlık ve bakım ihtiyaçları açısından önemli bir katkı sağlayacağını belirten Demir, “Ancak bu karar, bir ömür sürecek sakatlığı ortadan kaldırmayacaktır. Bu nedenle tazminat miktarı yönünden istinaf hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.