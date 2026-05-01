Gazeteci Ertuğrul Özkök, son anket verilerini köşesine taşıyarak siyasetin nabzını tuttu. Veriler; İBB davalarına bakıştan adalete güvene, ekonomiden seçim aritmetiğine kadar pek çok kritik başlıkta iktidar partisi için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

HALKIN GÖRÜŞÜ: "DAVALAR SİYASİ"

Türkiye, 2026 yılının bahar aylarını siyasi davalar ve ekonomik darboğazın gölgesinde geçirirken, kamuoyu araştırmalarından çarpıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son bir ayın verileri, toplumun adalete olan güveninin sarsıldığını ve davaların "siyasi" olduğu algısının güçlendiğini ortaya koyuyor.

İBB DAVALARINI "HUKUKİ" GÖRENLER AZALIYOR

Anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davalarına yönelik toplumun bakış açısı netleşiyor. Mart 2026’dan Nisan 2026’ya geçen bir aylık süreçte, davanın "siyasi" olduğunu düşünenlerin oranı %55,2’den %57,7’ye yükseldi. Davayı "hukuki" görenlerin oranı ise gerileyerek %30,1 bandına düştü.

Daha çarpıcı olan ise davaların gerekçesine dair toplumsal algı. Katılımcıların %55,7'si bu davaların temel amacının Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını engellemek olduğunu savunuyor.





YARGIYA GÜVENMEYENLER ARTIYOR

Sistem tartışmalarının odağındaki "adalet" başlığında ise durum daha karamsar. 19 Mart tutuklamalarının üzerinden geçen bir yıllık periyotta, yargıya güvenmeyenlerin oranı dramatik bir artış gösterdi. Nisan 2025'te %62,4 olan "güvenmiyorum" oranı, Nisan 2026 itibarıyla %71,6'ya ulaştı.

"EKONOMİ ARTIK BEKA SORUNU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika ve diplomasi alanındaki (özellikle İran politikası) hamleleri halktan takdir toplasa da, bu başarı iç politikadaki erimeyi durdurmaya yetmiyor. "Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomidir" diyenlerin oranı sadece bir ayda %40’tan %52’ye fırladı.

"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda AKP ve CHP arasındaki kilitlenme sürüyor. Mevcut tablo, Türkiye’de bugün itibarıyla tek başına iktidar çıkarabilecek bir partinin bulunmadığını kanıtlıyor.