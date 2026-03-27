Avrupa genelinde bisiklet satışları istikrarlı bir şekilde artmaya devam ederken, sektörün lokomotifi açık ara elektrikli bisikletler oldu.

Sektör temsilcileri bu durumu "son 20 yılın en büyük yapısal değişimi" olarak tanımlarken; üretimde Asya'ya olan bağımlılık ve Çinli markaların agresif büyüme stratejileri, otomotiv sektöründe yaşanan krizin bir benzerinin bisiklet pazarında da yaşanabileceği endişesini doğuruyor.

Yılda yaklaşık 400.000 bisikletin satıldığı Çekya'da tüketiciler geleneksel olarak spor bisikletlerine yönelse de, e-bike pazar payı hızla artıyor.

Gasser'in paylaştığı verilere göre, elektrikli modeller mevcut satışların dörtte birini oluşturuyor. Gasser, yılda yaklaşık 4 milyon bisikletin satıldığı Almanya'yı ise "elektrikli bisiklet fenomeni" olarak tanımlıyor; bu ülkede satılan her iki bisikletten biri elektrikli.

Müşteriler genellikle orta fiyat segmentini tercih ediyor. Çekya pazarında en yoğun talep, fiyatı 50.000 ile 100.000 Çek Korunası (yaklaşık 2.000 - 4.000 Euro) arasında değişen modellere yönelik.

'OTOMOTİVDE NE OLDUYSA AYNISI OLACAK'

Avrupa Birliği (AB), anti-damping (haksız rekabeti önleme) vergileriyle yerli üreticileri korumaya çalışsa da, sektör temsilcileri geleceğe endişeyle bakıyor.

Üretimlerinin tamamını Çekya'nın Kopřivnice kentinde gerçekleştirdiklerini ancak bileşenlerin (parçaların) büyük bir kısmını Asya'dan ithal ettiklerini itiraf eden Gasser, yaklaşan tehlikeyi şu sözlerle özetliyor: "Bu tıpkı otomobil sektörü gibi. Çin, beş ila on yıl içinde Çek ve Avrupa bisiklet pazarını ezip geçecek. Arabalarda ne yaşanıyorsa, aynısı burada da olacak."

ARTIK SADECE İYİ BİSİKLET ÜRETMEK YETERLİ DEĞİL

Çin rekabetine karşı ayakta kalabilmek için üreticilerin strateji değiştirmesi gerekiyor. Gasser'e göre artık sadece iyi bir bisiklet üretmek yeterli değil.

BFI'nin rekabet avantajını; lojistik, kesintisiz servis ve güçlü müşteri ilişkileri oluşturuyor. Şirketin ana hedefi sadece "En iyi Çek markası olmak" değil, markaya sadık bir "müşteri topluluğu" yaratmak.

Bisikletin geleceği sadece bir spor aleti olmasında değil, günlük ulaşım aracı olarak benimsenmesinde yatıyor, ancak bu vizyonun gerçekleşmesi doğrudan altyapı yatırımlarına bağlı. Gasser, İskandinavya veya Batı Avrupa ülkelerindeki gibi güvenli bisiklet yolları ve işe gidip gelme altyapısı (commuting) geliştikçe, satışlarda gerçek bir patlama yaşanacağını öngörüyor.