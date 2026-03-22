Lundin Mining ve BHP ortaklığında yürütülen Vicuna girişimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, yer altında devasa bir serveti gün yüzüne çıkardı. Jeolojik analizler, bölgede 80 milyon onsun üzerinde altın ve gümüşün yanı sıra 12 milyon tondan fazla bakır cevheri bulunduğunu kanıtladı. Keşif, hem ekonomik büyüklüğü hem de barındırdığı stratejik metallerle dünya piyasalarında yeni bir dönemi başlatıyor.

KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KRİTİK KAYNAK

Rezervde saptanan yüksek kaliteli bakır miktarı, özellikle elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojileri için hayati önem taşıyor. Küresel enerji dönüşümünde hammadde arzının kısıtlı olduğu bir dönemde gelen bu keşif, Arjantin'i stratejik bir tedarikçi konumuna yükseltiyor. Vicuna girişimi CEO’su Jack Lundin, bu kaynağın Güney Amerika’nın madencilik geleceğini kökten değiştireceğini bildirdi.

Arjantin hükümeti, trilyonluk rezervi ekonomik kalkınma hamlesi için anahtar olarak değerlendiriyor. Maden sahasının tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte yeni istihdam alanlarının oluşması ve büyük ölçekli altyapı yatırımlarının hızlanması hedefleniyor. Yetkililer, elde edilecek gelirin dış borç yükünün hafifletilmesinde kritik rol oynayacağını vurguluyor.

DÜNYA MADEN PİYASASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, And Dağları'ndaki bu buluntunun Arjantin'i sadece bir üretici olmaktan çıkarıp küresel piyasalarda belirleyici bir aktör haline getireceğini öngörüyor. Son otuz yılın en büyük metal keşfi olarak tescillenen bu gelişme, küresel güç dengelerini etkileme potansiyeli taşıyor.

Maden sahasındaki operasyonların genişletilmesiyle birlikte bölgeye yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin artması bekleniyor. Yatırım takviminin netleşmesiyle Arjantin'in dünya madencilik ligindeki sıralamasının hızla yükseleceği kaydedildi.