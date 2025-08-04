Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 2,06 olarak açıklarken, böylelikle yıllık enflasyon yüzde 33,52'ye geriledi.
Açıklanan enflasyon verilerinin ardından, ev ve dükkan sahiplerinin kiracılarına yapabileceği maksimum kira artış oranı da değişmiş oldu. Ağustos ayında yapılacak kira zamlarında tavan tutar, yüzde 41,13 olarak uygulanabilecek.
KİRA ZAM TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?
3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon verisinin ardından kira artış tutarında üst sınır yüzde 43,23 olarak belirlenmişti.
Taşınmaz sahiplerinin kiracılarına uygulayabileceği azami zam oranı, TÜİK'in açıkladığı son 12 aylık enflasyon verilerinin ortalaması dikkate alınarak oluşturulmakta.
Kira sözleşmesinde aksi bir durum belirtilmediği sürece, ev ve dükkan sahipleri, kiracılarına TÜİK tarafından belirlenen tavan tutarın üzerinde zam yapamayacak.