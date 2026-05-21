Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası açıklama yapıyor. Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle altını çizmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta kongrede kurultayda yada herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devleti bakımından da hayati öneme sahiptir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bugün önemli bir karar vermiştir.

'BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE KARAR VERMİŞLERDİR'

Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin üyenin iradesinin menfaat, baskı yada yönlendirmeyle baskılanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç CHP delegelerinin başvurularıyla başlamış ve beyanlarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını tanık anlatımlarını ve delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.

'YARGININ GÖREVİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TEMİN ETMEKTİR'

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sürecini etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir karara varmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki, yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir.

'KARAR DEMOKRASİYE OLAN GÜVENİ PEKİŞTİREN BİR KARARDIR'

Çünkü siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendine işleme mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır.

'HERKESİN BU SÜRECE SAYGI GÖSTERMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp, delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.