Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Işıkhan, emeklilere Ramazan Bayramı’nda ödenen 4 bin TL’lik bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı’nda da aynı tutarda devam edeceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Kurban bayramı ikramiyelerini Ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır."

Mevcut uygulama kapsamında ikramiye tutarında bu yıl herhangi bir artış yapılmazken, yaklaşık 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan ödeme sisteminde, bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek yeni bir düzenlemeye gidilmediği belirtilmişti.