Son Dakika Haberi... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturmasında iddianame tamamlandı.
SİYASİ YASAK VE 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI TALEBİ
İddianamede Ekrem İmamoğlu için savcılık, “siyasi yasak” ve 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.
Savcılığın iddianamesinde “Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı” ve “sahtecilik suçuna iştirak etti” denildi.
ÜNİVERSİTE SAVUNMA VERDİ
Söz konusu soruşturmaya ilişkin İstanbul Üniversitesi dün 500 sayfa savunma verdi. Böylece 22 Şubat'ta başlayan soruşturmada iddianame 133 gün sonra tamamlanmış oldu.
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu’nun üniversite diploması, İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart günkü yönetim kurulu kararıyla iptal edildi. Karara ilişkin tebligat ise 55 gün sonra iletildi.