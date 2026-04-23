Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Erdoğan burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TABİ GÖRÜŞÜRÜZ, NİYE GÖRÜŞMEYELİM'

'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşür müsünüz?' sorusuna ise Erdoğan, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, onlar ana muhalefet partisi. Görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

'SÜREÇTE TIKANMA YOK, AYNEN DEVAM'

Erdoğan ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinin olumlu bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Gayet hızlı devam ediyor, tıkanma yok. Aynen devam” dedi.