İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 kişi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.