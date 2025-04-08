Son dakika...İmamoğlu protestocularına hapis talebi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu operasyonunun ardından başlayan protestolara katılan 139 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Savcılık, göstericiler için 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 kişi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.