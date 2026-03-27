Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren sesleri çaldı. Siren sesleri halkta tedirginlik yaratırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada "Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

İncirlikte 20 Mart'ta da siren sesleri çalmış bakanlıktan benzer açıklama gelmişti.

ABD/İsrail'in İran'a yöenlik başlattığı savaş 28'inci gününde devam ederken bugüne kadar Türkiye hava sahasına yönelen toplam 3 balistik füze tespit edilmiş ve bu füzelerin tamamı etkisi hale getirildi.