İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveyt’in, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı silahlı bir grubun "Kuveyt'e karşı düşmanca eylemlerde bulunmak amacıyla" Bubiyan Adası'na sızmaya girişiminde bulunduğuna yönelik açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. '4 VATANDAŞIMIZI GÖZALTINA ALDI' Arakçi, “Açık bir şekilde anlaşmazlık yaratma girişimiyle, Kuveyt bir İran teknesine yasa dışı bir saldırı düzenledi ve Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımızı gözaltına aldı” ifadelerini kullandı. 'YASA DIŞI EYLEM' Kuveyt’in müdahalesine tepki gösteren Arakçi, “Bu yasa dışı eylem, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı bir adanın yakınında gerçekleşti” bilgisini paylaştı. İran vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirten Arakçi, "Karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" kaydetti.

