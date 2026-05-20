Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi.

Depremin ardından eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrenciler sınıflarından çıkarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat: 09.00 sıralarında merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin, 7.03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kentte şiddetli biçimde hissedilen depremin, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI ER: HENÜZ BİR İHBAR GELMEDİ

