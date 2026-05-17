Tekirdağ'dan acı haber geldi... Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin ikinci katında silahlı kavga yaşandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sivil asayiş ekiplerine, şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi ile sağlık görevlileri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak şüphelinin ateş açmaya devam etmesi üzerine çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AĞIR YARALANAN POLİSLER ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayda ağır yaralanan polis memurları, Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un şehit olduğunu açıkladı.

Çiftçi yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.