Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, geçtiğimiz gün CHP'den istifa etmiş AKP'ye geçeceğini açıklamıştı. Köksal, bugün AKP Genel Merkez binasına gitti.

Köksal, siyasetteki yeni adresini ziyaret ettiği sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından ilgili kısım şöyle:

"Üç kere Afyon'da miting yaptık. Seçimi kazandık, ziyarete gittik. Grup başkanvekilliğini bırakmamak için 'Afyon'u kazanamam' dedi. Ben de 'Kazanacaksın, kazanamazsan görevine dönersin' demişim. Önce ben inandım. Annesi hastaydı ziyarete gittim. Daha 2 ay önce... 'CHP'de siyaset yapma imkanım kalmadı' diyor. Ona 6 ay önce demiştim, 'şüphen kocansa ayrılırsın, sana bu parti sahip çıkar' Bu sefer de dedim ki '2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer, CHP iktidar olduğunda sakın kapımıza gelip yalvarma' Bu tehditse daniskasını ediyorum daniskasını..."

ERDOĞAN: 'BURCU KÖKSAL HOŞ GELDİ'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin il başkanları toplantısında Burcu Köksal'a rozet taktı.

Erdoğan, "Burcu Köksal partimize katıldı. Hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız. Hizmetle, planla, projeyle, vizyonla işi olmayanların bizi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Biz işimize, önümüze bakacağız. Bizim siyaset tarzımızda millete tepeden bakma, kibir yoktur. Hizmet ve eser yarışı var" ifadelerini kullandı.

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

Köksal dün akşam tv100 kanalına yaptığı açıklamada, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkânı kalmamıştı" dedi.

Kendisinin AKP'ye geçmesi için tehdit edildiği iddialarına yanıt veren Afyonkarahisar Belediye Başkanı, "Kim tehdit etmiş beni, önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi" diye konuştu.

Eşi Yasin Köksal'la ilgili tartışmalara da değinen Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" dedi.