Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da eğitim faaliyeti sırasında kaza-kırıma uğrayan helikopterde 3 personelin şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin 21 Mart akşamı kaza-kırıma uğradığı bildirildi. İlk belirlemelere göre teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazada helikopter denize düştü. 3 ŞEHİT VAR Açıklamada, kazanın ardından derhal arama-kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı belirtilerek, helikopterin enkazına ve şehitlerin naaşlarına ulaşıldığı ifade edildi. 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ASELSAN personeli 2 teknisyenin şehit olduğu kaydedildi. Kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli de hayatını kaybetti. İNCELEME BAŞLATILDI Kaza-kırımın kesin nedeninin, Katar makamlarınca yürütülecek incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. AYRINTILAR GELİYOR...

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.