Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da eğitim faaliyeti sırasında kaza-kırıma uğrayan helikopterde 3 personelin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin 21 Mart akşamı kaza-kırıma uğradığı bildirildi. İlk belirlemelere göre teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazada helikopter denize düştü.
3 ŞEHİT VAR
Açıklamada, kazanın ardından derhal arama-kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı belirtilerek, helikopterin enkazına ve şehitlerin naaşlarına ulaşıldığı ifade edildi. 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ASELSAN personeli 2 teknisyenin şehit olduğu kaydedildi. Kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli de hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza-kırımın kesin nedeninin, Katar makamlarınca yürütülecek incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.