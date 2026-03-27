30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından geçtiğimiz gün reddedilmişti.
Mahkeme, eylemin "TSK’nın itibarına zarar verdiği ve kamuoyunda güven sarsıcı etki yarattığı" değerlendirmesini yapmıştı.
Eroğlu'nun ardından bir teğmen hakkında daha ret kararı geldi. Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ret kararı verildi.