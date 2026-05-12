Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 2025 sezonunda yaş çay üretiminin yaklaşık 1 milyon 340 bin ton seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. 823 BİN TON YAŞ ÇAY ALIMI YAPILDI Açıklamada ayrıca, ÇAYKUR’un geçen yıl 49 fabrikada toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı anımsatılarak, 2026 döneminde de benzer miktarda alım yapılmasının planlandığı ifade edildi. 35 LİRA OLARAK BELİRLENDİ Bakanlık, 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olarak uygulanan yaş çay alım ücretinin, 2026 yılı için 35 liraya yükseltildiğini açıkladı.

