Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral’ın yer aldığı yapım için son sezon çekimleri şimdiden başladı. 3. sezonu bu ay yayınlanan Gassal'ın 4. sezonunda final yapması planlanıyor.

BİR KONUK OYUNCU DAHA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce Bülent Şakrak ve Demet Cengiz gibi isimleri konuk eden dizinin kadrosuna bu kez başarılı oyuncu Özlem Tokaslan katıldı.

BAKİ'NİN KOMŞUSU GELİYOR

Tokaslan, dizide “Gülşen” karakterine hayat verecek. Baki’nin (Ahmet Kural) mahalledeki meraklı komşusu olarak hikâyeye renk katacak olan oyuncu, performansıyla yeni sezonda dikkat çekecek.

Öte yandan başarılı oyuncunun yer aldığı “Temiz Para” dizisi de yine Tabii platformunda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.





GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI

Dizinin 3. sezonunda da kadroda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Ahmet Kural’ın oynadığı ‘Baki’ karakterinin yolculuğu devam ederken, ikinci sezonda ekibe dahil olan Hande Soral ‘Nihan’ karakteriyle hikayedeki yerini koruyor. Yeni sezonda bu ikiliye Öykü Gürman, ‘Şoför’ rolüyle Emir Benderlioğlu, ‘Aziz’ karakteriyle, Erdal Cindoruk ve ‘Buse’ rolüyle Ebru Cündübeyoğlu eşlik edecek.