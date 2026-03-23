Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun TSK'dan ayırma kararının iptal istemini reddetti.

İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı taraflara ulaştı. Mahkeme'nin kararında, söz konusu eylemin ulaştığı boyut ve yarattığı olumsuz etkiler dikkate alındığında, TSK’nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi. Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.

Bu gerekçeler doğrultusunda Mahkeme, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, davanın reddine karar verdi.

Sözcü Muhabiri İlknur Yağumli'nin aktardığı detaylara göre, Mahkeme "Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği silahlı kuvvetlerden ayırma kararı doğrudur" dedi. Mahkemenin kararında Teğmen Eroğlu'nun törenden önce kaldırılan andın okunması için amirlerine 4 kez başvurduğu ve reddedildiği kaydedildi.

Kararda "Tabur komutanı açık emir verdi. Buna rağmen Eroğlu diğer teğmenlerle birlikte planlama yapmıştır. Teğmenleri sahaya çağırdığı ve kaldırılan andı okuttu" denildi. Mahkemenin serbest zaman gerekçesini de kabul etmediği kaydedildi.