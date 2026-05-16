2005 yılında yayınlanan “Gümüş” dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan Songül Öden, katıldığı bir programda kariyerinin ilk dönemlerine ve dizideki sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Armağan Çağlayan’ın konuğu olan Öden, mezuniyetinin hemen ardından “Gümüş” dizisinde rol alarak kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındığını hatırlattı. Oyuncu, o dönemde ailesinin yaşadığı zorluklara da değinerek samimi itiraflarda bulundu.

"BATAKHANEYE DÜŞTÜ BU KIZI KAYBETTİK"

Songül Öden, annesinin diziye ve özellikle bazı sahnelere tepkisini şu sözlerle aktardı:

“Annem ‘batakhaneye düştü bu kızı kaybettik’ diye çok yüklendi bana. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o zamanlar çok hüzünlü yıllardı.”

"ÖPÜŞME SAHNELERİNDEN SONRA ANNEM HASTANEYE KALDIRILDI"

Öden, annesini ilk etapta farklı bir meslekle ikna ettiğini de belirterek, “TRT’de spiker olacağım diye kandırdım. Haber okuyacağım diyerek daha kabul edilebilir bir iş gibi gösterdim. Ama Gümüş’teki öpüşme sahnelerinde annem birkaç kez hastaneye kaldırıldı, tansiyonu çıkıyordu” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, süreçte yaşanan zorluklara rağmen annesinin zamanla durumu kabullendiğini ve bugün geldiği noktadan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.