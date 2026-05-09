AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’ın, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar tartışma yarattı.

Yapılan paylaşımda, farklı arka planlara rağmen dört karede de aynı pozun yer alması dikkat çekti ve görüntülerin gerçekliği sorgulandı.

Paylaşımında Türkiye’nin yerli ve millî teknoloji hamlesine vurgu yapan Erkan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; yerli ve millî teknoloji hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

'IŞINLANMAYI MI BULDU?'

Ancak mesajdan çok fotoğraflar gündem oldu. Erkan’ın tüm karelerde aynı duruşu, benzer mimikleri ve neredeyse birebir aynı yüz ifadesini koruması, görsellerin dijital ortamda üretilmiş olabileceği iddialarına yol açtı ve sosyal medyada “Işınlanmayı mı buldu?” yorumları yapıldı.

YAPAY ZEKA MI?

Fotoğraflardaki yüz hatlarında dikkat çeken aşırı yumuşatma, el ve ayakkabı bölgelerinde görülen netlik kayıpları ile ışık ve gölge uyumsuzlukları, görüntülerin doğal bir çekimden ziyade yapay zekâ müdahalesi içerdiği yönünde değerlendirmelere neden oldu. Ayrıca arka plan ile kişi arasındaki geçişlerdeki doğallık eksikliği ve perspektif hataları da eleştirilirken, savunma sanayi teknolojilerinin sergilendiği bir fuarda yapılan bu paylaşımlar “teknoloji fuarında dijital kurgu” yorumlarını beraberinde getirdi.