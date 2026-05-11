Olay, saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi, diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı.





Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdülbaki Demirel'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.