İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 48 yaşındaki şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheli, daha sonra adliyeye gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan’da sosyal medyada bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığını tespit etmiş, bunun üzerine çalışma başlatmıştı. Avcılar’da gözaltına alınan B.O.’nun üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirilmişti.

