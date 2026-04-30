Aslı Kurtuluş Mutlu

CHP lideri Özgür Özel, 4 Mayıs itibariyle başlayacakları saha çalışmasına dair Sözcü Televizyonu’nun sorularını yanıtladı. “4 Mayıs’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi aslında fiilen seçim kampanyasını başlatıyor” ifadelerini kullanan CHP lideri, belirledikleri 186 bin sandık görevlisinden 106 binin sahaya çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

“Eskiden sandık görevlileri seçimlere iki üç ay kala belirlenirdi. Biz şimdiden belirledik. Onlara da görev verdik. 4 Mayıs günü 106 bini sahaya çıkıyor. Kapıları çalmaya başlayacaklar. Kendi sandık çevrelerindeki 200’e yakın haneye denk geliyor. Kendilerini tanıtacaklar, ilk ziyaretleri yapacaklar. İlk ziyaret mayısta ikincisi haziran ayında. Eylül ekim ayında üçüncü ve dördüncü ziyaret. Hemen her ay sandık görevlisinin gidip kendi sorumlu olduğu alanda kapıyı çalıp, önce kendini tanıtacağı sonra partinin hem programını hem vaatlerini birebir anlatacağı, seçimden önce bizim hangi sandık görevlimizin aktif olacağı işe başlıyoruz.”

‘VİTES YÜKSELTİYORUZ’

“1 yıldır daha çok genel başkan koşuyordu. Bundan sonraki 1 yılda örgüt ve genel başkan birlikte koşacak” ifadeleriyle sözlerini sürdüren CHP lideri Özel şöyle devam etti:

“Hep birlikte hem belediye başkanlarımız çalışacak hem milletvekillerimiz hem PM üyelerimiz… Hep birlikte sahada olacaklar. Geri çekilmek, saldırıların karşısında geri adım atmak yerine aksine vites yükseltiyoruz. 1 yıldır genel başkanın yürüttüğü yoğun kampanyayı şimdi önce 106 bin, sayıları birkaç ay için 186 bine çıkacak olan sandık görevlilerimiz 81 ilde ve tüm seçilmişlerimizle vites yükseltip kampanyanın 2. evresine geçiyoruz. 1 sene sonra da 3’üncü evre tam kampanya dönemine gireceğiz.”

‘SEÇİMLER EN GEÇ 2027 EKİM’DE’

4 Mayıs tarihi itibariyle CHP’de hem milletvekilleri hem MYK üyeleri hem de Parti Meclisi üyeleri 81 ilde sahada olacak. CHP hem “yargı süreçlerini” hem de “hak ihlallerini” seçmene aktaracak fakat CHP liderinin deyimiyle, “vatandaşın yaşadığı sorunlara karşı çözüm önerileri” daha aktif şekilde seçmenle konuşulacak.

'BİZ BAŞLATIYORUZ’

Genel seçimlerin en geç Ekim 2027’de yapılacağını ifade eden Özgür Özel, “Seçimlerin 2027 Ekim’den geçe kalmayacağını, zaten bütün Ankara’daki emareler de daha çok bunun üzerine yoğunlaşıyor” dedi.

Her an baskın seçim olacakmış gibi adım attıklarını ifade eden CHP lideri, “Biz her an bir baskın seçim, bir erken seçim olabilecek, erken seçimi icap ettirebilecek siyasi gelişmeler olabilecekmiş gibi her an hazır olmamız lazım. O yüzden kampanyayı biz başlatıyoruz” diye konuştu.