Engelliler ÖTV ödemeden araç satın alabilecek. Daha önce engellilik oranı yüzde 40-89 arasında olanlara araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmıyordu. SÖZCÜ’nün ısrarlı takibi sonucu şimdi yüzde 40’ın üzerinde vücut engeli olanlar ya da aileleri de anahtar teslim fiyatı 2 milyon 873 bin 900 liraya kadar olan araçları ÖTV’siz alabilecek.

YÜZDE 40 YERLİ OLACAK

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre yüzde 40’dan fazla ortopedik engeli olanlar bu engel nedeniyle ehliyet alamamaları durumunda kendileri adına ÖTV’siz araç da temin edebilecek. Anayasa Mahkemesi, ÖTV istisnasından yararlanma açısından engellilik oranı yüzde 90’ın altında olanlar açısından yasa maddesini iptal etmişti. Antalya Vergi Mahkemesi’nin başvurusu üzerine verilen iptal kararında yüzde 90 engellilere ehliyet verilmediği daha az engeli bulunanların ehliyet ve ÖTV’siz araç almalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilmişti. Yeni kanun ve yönetmelik ile engel oranı yüzde 40-90 olanlar da 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’siz araç alabilecek. Bu araçların en az yüzde 40’ı yerli malı olacak.

SAYFALARIMIZA TAŞIDIK

Engellilerin Anayasa ile korunan hakkının gasp edildiği ve bu durumun Meclis’te düzenlenmesi gerektiği geçen yıldan itibaren farklı yazarlarımız tarafından birkaç defa haberleştirildi

ve gazetemizin sayfalarında yer aldı.