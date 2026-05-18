Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet ve kara para aklama" operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında aralarında yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 161 kişi gözaltına alınmıştı.

Kütahyalı'nın ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı. Kütahyalı, ifadesinde "suç örgütüyle ilgisinin olmadığını" iddia ederek, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" ifadelerini kullanmıştı.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Soruşturmaya ilişkin hazırlanan MASAK raporunda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına “kasa hesap” olarak adlandırılan hesaplardan 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş yapıldığı belirtildi. Aynı hesaptan ise 1 milyon 472 bin TL çıkış tespit edildi.

MASAK’ın elektronik para kuruluşlarına yönelik analizinde ayrıca Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı kaydedildi.