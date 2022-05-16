Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı

Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes’in 2020-2021 sezonunda kazandığı EuroLeague Şampiyonluğu’nu, yaptırdığı bir anıtla ölümsüzleştirdi. Şampiyonluk heykelinin açılışında konuşan Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, ölümsüz anıtı taraftarlara ithaf ettiğini söyledi. Baş Antrenörü Ergin Ataman ise "En büyük pay oyuncularımızın Türkiye’de tarih yazdılar. Türkiye’nin takımı, gururu oldular. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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Üçüncü kez Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonu EuroLeague'de Final Four'a katılma başarısı gösteren Anadolu Efes'in, 2020-2021 sezonunda elde ettiği EuroLeague Şampiyonluğu, Bahçelievler Belediyesi'nin destekleriyle açılan bir anıtla ölümsüzleşti. Anadolu Efes'in şampiyonluk heykelinin açılışı, Bahçelievler'de Koraç Kupası Meydanı'nda yapılan coşkulu bir törenle gerçekleşti. Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenör Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri katılırken, taraftarlar da bu tarihi anlara tanıklık etti.

KASAPOĞLU: İNANIYORUM ANADOLU EFES YENİ BAŞARILARA YELKEN AÇACAK

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporun erişilebilirliği, tabana yayılması hükümet olarak en büyük hedeflerimizden biri olduğu gibi sporda başarılar bizim ülke olarak adım adım büyüttüğümüz hedeflerimizi bir yandan gerçekleştirirken diğer taraftan da daha ileriyle taşıdığımız bir konu. Burada bir başarı tablosu var. İki kupa yan yana ülkede bir vizyonlaşan kulüp ve takım başarısı var. Tuncay Özilhan'a özellikle teşekkür ediyorum. Ergin hocamızı geliştirdiği vizyon ve öncülük ettiği liderlik anlayışı ülkemizi basketbolda çok farklı bir noktaya taşıdı. Milli takımımızın da tekrar hocalığını üstlendi. İnanıyorum ki hem milli takım olarak hem Anadolu Efes olarak yeni başarılara yelken açacağız. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZİLHAN: BU ÖLÜMSÜZ ANITI TARAFTARLARIMIZA İTHAF EDİYORUZ

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ise 45 yıldan fazladır Türk basketbolunun gelişimine öncülük ederken, uluslararası alanda da Türkiye’yi başarı ile temsil ettiklerini dile getirdi. Özilhan konuşmasında şunları söyledi: “Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olarak, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak başlayan uluslararası başarı yolculuğumuz, 2020-2021 sezonunda Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmamızla zirveye ulaştı. Bugün, Bahçelievler Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hakan Bahadır'ın girişimiyle hazırlanan bir anıtla EuroLeague Şampiyonluğumuz ölümsüzleşiyor. Bu vesileyle öncelikle açılış törenimize teşrifiyle bizi onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a, Bahçelievler Belediyesi'ne, bu muhteşem eseri yaratan Heykeltıraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan'a teşekkür ediyorum. Anadolu Efes olarak bu başarıya imza atmamızda emeği geçen yönetim kurulu üyelerimizi, kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve oyuncularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğumuzu taçlandıran bu ölümsüz anıtı, her koşulda yanımızda olan ve sonsuz destek veren değerli taraftarlarımıza ithaf ediyoruz.”

ERGİN ATAMAN: OYUNCULARIMIZ TARİH YAZDI

Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, “Bizler Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir spor kulübüyüz. Altyapımızla 40-45 yıllık geçmişimizle daha önce kazandıklarımız ve en son kazandığımız Avrupa'nın en büyük kupasıyla bunu yapıyoruz. Tabii burada en büyük pay oyuncularımızın Türkiye'de tarih yazdılar. Türkiye'nin takımı, gururu oldular. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HAKAN BAHADIR: ANADOLU EFES’İN KUPASINI ANITLAŞTIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise EuroLeague’de şampiyon olan Anadolu Efes’in kupasını, spor denilince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievler’de anıtlaştırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Bahadır sözlerine şöyle devam etti: “Bugün tarihi bir gün. Bu tarihi günü bizzat yazan kahramanlarımızla beraber olmak ve bu anı paylaşmak benim için gerçekten gurur verici. Türk basketbolunun güzide takımı, övünç kaynağımız, bayrağımızı uluslararası platformda gururla dalgalandıran Anadolu Efes'i EuroLeague şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyor; Tuncay Özilhan başta olmak üzere, Baş Antrenörümüz Ergin Ataman ve sahada devleşen sporcularımızı yürekten kutluyorum. Dünden bugüne ve bugünden geleceğe taşınan, takım olma disiplininin, başarıya olan hırsın ve inancın, durmaksızın çalışmanın bir ürünü. Anadolu Efes, bu anlamda bir ekol ve çocuklarımıza, gençlerimize de örnek haline gelen bir okul.”

Anadolu Efes'in şampiyonluk heykelinin üzerinde şu yazıt metni yer alıyor:”Bu anıt, 31 Mayıs 2021 akşamı Almanya’nın Köln şehrindeki finalde EuroLeague Şampiyonluğunu ilan ederek Avrupa’nın zirvesine yerleşen Anadolu Efes Spor Kulübü’ne ve pandemi şartları gereği fiziksel olarak takımlarının yanında yer alamasalar da desteklerini bir an olsun esirgemeyen Anadolu Efes taraftarlarına ithafen yapılmıştır.”

ANITIN HİKÂYESİ: AVRUPA DESTANININ GÖRSEL BİR İFADESİ

Bahçelievler Belediyesi'nin yaptırdığı, dünyaca ünlü büyük heykel ustası Tankut Öktem’in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından hazırlanan anıt büyük bir emeğinin sonunda aldığı büyük galibiyetin zaferini taraftarlarıyla efsaneye dönüştüren bir devin tarihe yazdığı destanının görseli olarak tanımlanıyor.

İstanbul'da Bahçelievler'deki yerinde yükselen bu eser ile Anadolu Efes'in başarı yolculuğu yeni efsanelere dönüşmek üzere geleceğe bırakılıyor.